Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it degli interessamenti per Ismael Bennacer, tra cui quello della Fiorentina: "C'è un interesse della Fiorentina su Bennacer ma la questione è in stand-by perché il giocatore non vuole distrarsi dalla Coppa d'Africa. I procuratori stanno però parlando con i vari club. La Fiorentina è un'ambizione per tanti giocatori, anche per lui. sa quali sono le nostre pretese, quelle già espresse ad un'altra società, si tratta di fare un approfondimento ma si farà solo dopo l'assenso del ragazzo che piace anche ad un club francese che fa la Champions anche se a noi non ci hanno contattato e non ci hanno fatto offerte. L'allungamento dei tempi è dovuto al fatto che il giocatore ora non vuole distrarsi, ci vorrà ancora qualche giorno per decidere".