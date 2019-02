Il nuovo attaccante dell'Empoli, Oberlin ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Volevo confrontarmi con un campionato di alto livello".



A lui potrebbe aggiungersi il difensore sloveno Mevlja, dallo Zenit. Tesseramento ok per la Fifa, ma per 2 minuti di ritardo tecnico potrebbe saltare. C’è un ricorso dell’avvocato Vittorio Rigo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Empoli attenderà fino a venerdì, altrimenti il trasferimento salterà.