L’avvio di stagione dell’Empoli è stato molto complicato con 5 sconfitte consecutive e nessun gol segnato. Ma già nella partita di ieri al cospetto di una corazzata come l’Inter gli azzurri hanno dato segnali confortanti per il futuro. Il nuovo tecnico Andreazzoli ha schierato la novità Ranocchia in regia: l’ex Monza ha sfoderato una prestazione più che positiva nelle due fasi. Decisamente solido nel fare filtro davanti la difesa e preciso in fase di costruzione. Filippo era stato penalizzato da qualche problema fisico, ora sta bene e può fare la differenza con le grandi qualità tecniche e fisiche di cui dispone.