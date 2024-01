Empoli, R.Corsi: 'Ecco come il mercato può aiutarci'

Rebecca Corsi, vicepresidente dell'Empoli, prima del match di oggi con il Milan si è soffermata sul mercato del club toscano: "Se il mercato può aiutare a migliorare la squadra? Sì, certo. Il mercato è un'opportunità per migliorarsi, anche in virtù del cambio di modulo che abbiamo intrapreso", dice ai microfoni di Sky.



Poi, su Baldanzi: "Ci aspettiamo da tutti i nostri ragazzi, quelli che ci hanno già fatto vedere e ci hanno abituato a un certo tipo di atteggiamento, quel qualcosa in più per arrivare all'obiettivo".



E su Daniel Maldini: "Ha iniziato la stagione con qualche difficoltà, che ha superato col lavoro: sta crescendo e sicuramente ci darà una grande mano".