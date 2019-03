Rebecca Corsi, vice presidente dell'Empoli, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Devo togliermi di dosso due etichette scomode, sono donna e figlia del presidente. L'obiettivo è essere valutata solo per il mio lavoro, ma so bene che ci vorrà del tempo. Con mio padre è una lotta e ogni tanto qualche muro trema, a causa delle nostre discussioni. Ma almeno adesso, quando mi manda a quel paese, ripensa a quello che gli ho detto. E magari a volte mi dà ragione. Ci sono state persone, e tra queste ci metto anche il nostro allenatore Andreazzoli, che hanno in fatto modo che mio padre si accorgesse di me".



"Il segreto dell'Empoli è mio padre: nel calcio è un genio, perché sa vedere più avanti degli altri. Ma è troppo scaramantico e questo lo frena nella pianificazione. Io cerco di stimolarlo, cercando di alzare l'asticella, senza guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto: se il Chievo ha fatto tanti anni di A, perché non possiamo riuscirci noi?". "Il calcio, in un paese maschilista come l'Italia, è considerato uno sport per uomini. E per le donne che ci lavorano non è facile, a nessun livello: il mio sogno è che non ci siano più episodi come quello degli insulti alla guardalinee da parte di un telecronista. Vorrei che ci si concentrasse sulla sostanza, non sul fatto che una persona sia uomo o donna. Ma sono ottimista sulle nuove generazioni. La tattica? Ho giocato a basket e non ne parlo perché è un tema che non sento mio. Sugli esoneri degli allenatori ad esempio ascolto e imparo".



"Quando siamo tornati in A, per esigenze di sponsor abbiamo dovuto arretrare le panchine. E Sarri prima della partita cercava di farle spostare di un metro abbondante. Diceva che la panchina distante ci costava 6-7 punti… Ma adesso cambierà anche quello: se entro settembre partiamo coi lavori, entro due anni avremo uno stadio totalmente rinnovato — senza pista e con una tribuna preservata — come quello di Udine. Con babbo si discute e ci si confronta, ma l’idea, arrivati a questo punto, gli piace. Del resto sono qui per costruire qualcosa assieme a lui".