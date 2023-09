Rischia di cadere la prima testa in. Dopo 4 gare, e, sono in corso profonde riflessioni in casasulla posizione di Paolo. L’allenatore dei toscani ha incassato une ora è a un passo dall’esonero. "Ci prenderemo tempo per riflettere", aveva detto ieri il ds dell'Empoli Pietro. Lui e il presidente Fabriziodovranno prendere una decisione, di per sé difficile. Nella passata stagione infatti Zanetti ha portato i suoi a unapiù che tranquilla, valorizzato il parco giocatori e messo le basi per una lunga collaborazione. L’inizio del 2023/24 però rimette tutto in discussione e le notizie che arrivano da Empoli non sono positive. È stato infatti spostato l'allenamento di oggi a domani pomeriggio, un segnale che lascia aperte molte piste.. Sul banco degli imputati ci è finito necessariamente Zanetti, anche per il suo. I toscani infatti sono passati da uno schieramento con un trequartista a un attacco a 3, con due ali e. La novità ha penalizzato il maggior talento della squadra,, e isolato l’esperta punta. Anche il mercato non ha favorito il tecnico. Alle partenze di, si è provato a mettere una pezza con(subito infortunato) e con acquisti offensivi: da, da. Nessuno di loro però ha convinto, anzi.In caso di esonero, il club potrebbe affidarsi all’usato sicuro. Circolano infatti già i primi nomi, in primis quelli di Davidee Paolo. Zanetti però spera di avere un’altra possibilità, anche se al Castellani - Computer Gross Arena domenica arriva la capolista