Empoli, riflessioni su Andreazzoli: c'è l'ipotesi per il sostituto

L'Empoli ha mancato l'appuntamento nello scontro diretto con il Verona, perso per 2-1 al Bentegodi. Con l'ennesima sconfitta, la 13a stagionale e la 4a nelle ultime 5, la squadra di Aurelio Andreazzoli si trova al penultimo posto, con un solo punto di vantaggio sulla Salernitana ultima. Una situazione che, come riferito da Sportitalia, spinge il club a fare riflessioni su un possibile cambio in panchina. Al vaglio, c'è la possibilità di richiamare Paolo Zanetti, già allenatore degli azzurri nella scorsa stagione