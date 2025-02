Empoli, rinforzo per D'Aversa: è fatta per il ritorno di Kovalenko

L’emergenza infortuni costringe l’a pescare dal mercato svincolati a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale. Il club toscano deve rinunciare, infatti, a centrocampo ai varie all’indomani della sconfitta per 2-0 contro il Milan è vicino ad un colpo per la mediana diCome riferisce, 28enne centrocampista ucraino attualmente svincolato dalla scorsa estate, ovvero dopo la fine del contratto che lo legava all’Atalanta.Si tratta di un ritorno di Kovalenko all’Empoli: il classe 1996 ha vestito la maglia della società toscana nella passata stagione, totalizzando 2 gol e 1 assist in 17 presenze in Serie A. In carriera, il 28enne ha raccolto 62 apparizioni nel massimo campionato, con 3 reti e 6 assist all’attivo.