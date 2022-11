Durante la pausa per i Mondiali, l'Empoli sarà in Spagna in ritiro. La squadra di Zanetti sarà in Costa del Sol da venerdì 2 a venerdì 9 dicembre: i toscani soggiorneranno ad Estepona, in Andalusia, e si alleneranno all’Atalaya Center, nel Marbella Football Center. Nel ritiro gli azzurri giocheranno due amichevoli, per poi rientrare in Italia il 9 dicembre.