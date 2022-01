L’Empoli, vera sorpresa di questa Serie A, vuole confermare il ruolo di ammazzagrandi cercando di sconfiggere al Castellani la Roma di Josè Mourinho. Non sarà una partita come le altre per Aurelio Andreazzoli che proprio con i giallorossi esordì in massima serie nel 2013, 15 partite in A con l’amara coda della finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Per i betting analyst, però, i giallorossi sono nettamente avanti nel pronostico, a 1,80, con il segno «1» che sale a 3,90, quasi la stessa quota del pareggio proposto a 4. I bookie, poi, si aspettano una partita all’insegna dello spettacolo con il Goal a 1,43 nettamente favorito sull'opzione No Goal offerta a 2,65. Alla ricerca del gol va anche Sergio Oliveira, subito protagonista con il rigore decisivo contro il Cagliari e a caccia del record detenuto dalla coppia Chivu-El Shaarawy, capaci di andare a segno in entrambe le prime due uscite in giallorosso: il timbro del portoghese si gioca a 4, quota leggermente più alta rispetto a Nicolò Zaniolo, a 3,50, entrato finora nel tabellino marcatori in campionato solamente nella vittoriosa trasferta di Bergamo. Mister Andreazzoli invece si affida al suo centravanti Andrea Pinamonti, già andato in rete due volte nel 2019 contro la Roma, anche lui quotato a 3,50.