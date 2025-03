Empoli-Roma, le pagelle di CM: Soulé super, Shomurodov spreca. Male Colombo

Getty Images

– Non può nulla sul sinistro preciso all’angolino di Soulé. Salva su Shomurodov alla fine del primo tempo.– Parte braccetto, finisce terzino. Ma il risultato non cambia: partita completamente sbagliata (dal 46’ Sambia 5,5: cambia poco rispetto a De Sciglio)– A gennaio ha sfiorato il passaggio alla Roma, oggi l’ha trovata da avversario. Impreciso nelle uscite palle al piede e perde dei palloni velenosi (dall’87’– Sbanda spesso e volentieri, soprattutto quando viene puntato da Shomurodov e Soulé.

– Spesso in difficoltà sulla sua fascia. Non si vede mai in attacco.– Di Bello lo grazia dopo una brutta entrata sulla caviglia di Koné. Mai un problema per la Roma.– Un disastro in mezzo al campo. Zero duelli vinti su 5 e nessun passaggio lungo riuscito. Tra i peggiori in campo dell’Empoli (dal 66’– Mai pericoloso davanti, dietro viene sempre saltato.– Posizione insolita per lui vista l’emergenza, ma non riesce ad accendersi. Meglio quando torna dietro.– Ingabbiato dai giocatori della Roma. Non riesce mai ad entrare in partita (dal 66’ Konaté 6)

– Da un suo grave errore nasce il gol della Roma. Poi prova a riscattarsi con un tiro dalla distanza, ma è bravo Svilar. Hummels lo annulla e D’Aversa lo sostituisce (dal 46’: sciupa una delle poche occasioni per l’Empoli non tirando in porta dal limite)– L’Empoli è in emergenza ma l’atteggiamento non è dei migliori. Il risultato nel primo tempo poteva essere molto più severo.– Con una parata super nega la rete a Colombo. È l’unico tiro che subisce

– Prima da titolare per l’ex Galatasaray che fino a oggi aveva giocato solamente qualche spezzone di partita. Sbaglia poco– Torna il professore e dirige la difesa. Annulla completamente Colombo nel primo tempo. Si fa anche vedere con delle uscite palle al piede e si prende gli applausi di Ranieri– Riposano tutti tranne lui. Evan gioca anche ad Empoli. I toscani non sono mai pericolosi, soprattutto dalla sua parte.– Torna a sorpresa dal 1’ dopo la disfatta contro il Como di dicembre. Non delude sulla destra: non sempre preciso ma diversi spunti interessanti (dal 65’6: entra bene)

– Lotta e prende tanti calci in mezzo al campo. Ha anche la chance per trovare il gol ma viene fermato dal palo. Torna padrone del centrocampo dopo la prova opaca contro il Como.– Equilibrio e qualità in mezzo al campo. Ci prova anche dalla distanza, poi esce nel secondo tempo per respirare in vista del Bilbao (dal 65’6: giocatore ritrovato)– Trova il primo assist con la Roma. In difesa spesso si addormenta, ma davanti mette in mostra le sue qualità (dal 65’: è il più in forma e si vede anche quando entra nel secondo tempo)

– Bastano 22 secondi a Soulé per sbloccare il risultato. L’argentino col sinistro trova il terzo gol stagionale. I difensori dell’Empoli non riescono mai a prenderlo e lui danza sul pallone. Anche nel secondo tempo brilla ed è tra i migliori in campo (dall’80’semina il panico, gli manca solo il gol)– Si divora il gol del 2-0 al 22’ e macchia un po’ una buona prestazione. Con un controllo strepitoso spalanca la porta a Shomurodov che spacca la traversa. Gicoa bene anche nella ripresa sfiorando il gol.

– Ancora titolare dopo il gol contro l’Athletic Club. Prende la traversa al 35’, poteva fare di più. Anche allo scadere del primo tempo cestina una clamorosa occasione (dal 72’: entra male e fa infuriare Ranieri)7 – Cambia 9 giocatori rispetto alla gara di giovedì. Ma non cambia nulla. La Roma è ormai un rullo compressore e trova il dodicesimo risultato utile consecutivo.