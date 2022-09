Dopo la sconfitta all'esordio in Europa League, la Roma si riaffaccia sul campionato con la sfida del Castellani contro l'Empoli, match che chiuderà la sesta giornata di A nel monday night. Nei giallorossi tornerà Abraham dall'inizio, supportato da Pellegrini e Dybala, la squadra di Zanetti avrà invece Lammers e Satriano a guidare l'attacco. Calcio d'inizio lunedì sera alle 20:45 (diretta su Sky e Dazn). Queste le probabili formazioni:



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho