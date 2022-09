Empoli-Roma è diretta da Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato da Di Iorio e Affato di Vco. Il quarto uomo sarà Pezzuto di Lecce mentre al Var ci saranno Chiffi di Padova e Galetto di Rovigo. Questi i principali episodi da moviola.



PRIMO TEMPO



26' PRIMO GIALLO - Il primo a finire sul taccuino di Marinelli è Parisi. Il terzino ferma una ripartenza della Roma con un fallo tattico su Dybala, giusta l'ammonizione



SECONDO TEMPO



74' NIENTE RIGORE - Contatto in area tra Cristante e Satriano, che viene colpito ne contrasto da una gomitata involontaria del centrocampista della Roma. Niente penalty.



77' RIGORE OK - Cacace allarga il braccio e stende Ibanez all'ingresso dell'area di rigore. Il Var conferma il penalty



85' Intervento in ritardo e scomposto di Akpa Akpro su Smalling: il Var richiama Marinelli, che aveva valutato l'entrata come un normale intervento di gioco: rosso diretto per il centrocampista.