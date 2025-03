Empoli-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Dybala 1° Marcatore

Pronostico Empoli-Roma: confronto quote e il parere dei bookies

La Roma è una delle squadre che, a partire da gennaio, ha ottenuto il maggior numero di punti, e la formazione di Ranieri non ha intenzione di fermarsi ora. Personalmente, credo che i 'giallorossi' siano destinati a conquistare altri tre punti fondamentali per la loro lotta verso la zona Europa. Andrea Stefanetti

Tutto è pronto per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Domenica 9 marzo, alle ore 18, allo stadio Castellini si affronteranno Empoli e Roma. Prima di rivelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare uno sguardo alla maggiorata proposta dai nostri esperti per questa partita.Ecco invece le quote di Empoli-Roma di diversi operatori:La Roma arriva dalla vittoria contro il Bilbao in Europa League e, in campionato, i giallorossi sono reduci dal successo in rimonta contro il Como all’Olimpico. Gli ospiti, invece, hanno pareggiato contro il Genoa.L’Empoli è impegnato nella lotta per evitare la retrocessione, mentre la Roma cerca di continuare la sua striscia positiva in campionato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 28esima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato:

Quale sarà il risultato esatto di Empoli-Roma? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, la partita potrebbe terminare con una vittoria della Roma senza subire gol, con un risultato esatto di 0-2. I bookmaker si aspettano quindi una partita con poche reti in cui i 'giallorossi' avranno la meglio grazie agli spunti dei suoi attaccanti. La quota più alta è offerta da Quigioco, che la propone a 9,80, mentre Sisal e Betsson si fermano a 9,50.

Empoli-Roma: i precedenti

Empoli-Roma: le probabili formazioni

Nella storia, le due squadre si sono affrontate 37 volte in tutte le competizioni. Il bilancio è nettamente favorevole alla Roma, con 25 vittorie contro le 6 dell’Empoli e i 6 pareggi. L'ultimo incontro, risalente ad agosto dello scorso anno, è terminato con la vittoria dell’Empoli per 1-2 all’Olimpico.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 28° turno di Serie A:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels/Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Soulè, Dybala; Dovbyk.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Empoli e Roma, in programma per domenica 9 marzo alle ore 18 e valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A, sarà visibile sia su Dazn che su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.