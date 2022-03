Simone Romagnoli, difensore dell'Empoli, parla a Dazn prima della partita con il Milan: "Giroud? Studiamo gli avversari in ogni partita, si tratta di un attaccante fortissimo senza dimenticare poi tutti gli altri. Sarà sicuramente una gara difficile, cercheremo di limitarli e metterli in difficoltà".



A Sky Sport, poi, Romagnoli ha aggiunto: "E' bello tornare qui, mi evoca tanti bei ricordi. Però poi quando inizierà la partita penserà a fare del mio meglio. Il Milan è primo in classifica, proveremo a metterli in difficoltà. Giroud? Sarà tosta contro di lui e con tutti gli altri attaccanti del Milan".