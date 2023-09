Altro match della sesta giornata di campionato in programa mercoledì 27 settembre alle 18.30 è Empoli-Salernitana che si giocherà in Toscano al Castellani. Proprio fra le mura amiche i ragazzi di Andreazzoli hanno fatto vedere un miglioramento rispetto al rednimento tenuto con Zanetti in panchina, ma la sconfitta, la 5a su 5 gare non è mancata contro l'Inter. Non se la passa meglio Paulo Sousa ancora a secco di vittorie e con solo 3 punti frutto di 3 pareggi all'attivo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Empoli-Salernitana, calcio d'inizio alle 18.30 di mercoledì 27 settemebe al Castellani sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI -

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, G. Pezzella; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Martegani, Bradaric; Candreva, Kastanos; Jovane Cabral.