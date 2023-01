Empoli-Sampdoria, match della 18esima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Carlo Castellani di Empoli, Lunedì 16 gennaio alle ore 20:45 (in diretta su DAZN e Sky, Now, Sky Go). Di seguito, le probabili formazioni.



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi. Marin, Grassi, Bandinelli. Baldanzi, Satriano. Caputo



SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero. Murillo, Nuytinck, Amione. Leris, Vieira, Verre, Augello. Djuricic. Gabbiadini, Lammers