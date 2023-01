(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 18esima giornata di campionato in, la penultima nel girone d'andata. I padroni di casa (14esimi in classifica) si presentano a questa sfida con 10 punti di vantaggio sui blucerchiati, penultimi insieme al Verona a -7 dalla zona salvezza.I due club sono stati protagonisti di uno scambio in attacco sul mercato di gennaio, con ilvia Atalanta.EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All. Zanetti.SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Colley, Nuytinck, Amione; Léris, Vieira, Verre, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.