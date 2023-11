Empoli e Sassuolo scendono in campo alle 15. Queste le formazioni ufficiali del match:



EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viti ; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi