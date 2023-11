Empoli-Sassuolo è il primo dei due match della 13esima giornata di Serie A in programma alle ore 15 di domenica. Calcio d'inizio al Castellani e partita che sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Andreazzoli cambia e passa al 4-3-3 con Caputo prima punta. Berardi recuperato per Dionisi dopo la partita saltata in nazionale con l'Ucraina.



PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.