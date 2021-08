Un colpo tira l'altro. Lo sa bene l'Empoli, che nel giro di poche ore ha chiuso un affare importante per il suo attacco, quello che porta in azzurro Patrick Cutrone. Prestito secco dal Wolverhampton, il classe '98 torna in Italia determinato e voglioso di riscatto dopo due stagioni difficili, in cui ha cambiato tanto senza riuscire mai a trovare continuità, tra Wolves, Fiorentina e Valencia. "I tifosi mi vedranno mangiare l'erba", le sue prime parole all'arrivo in Toscana, a testimonianza della grinta che Patrick metterà in campo. L'Empoli non vuole però fermarsi all'ex Milan e, sempre per il suo attacco, tiene il mirino puntato su un altro giovane italiano, anche lui a caccia di rivincita: Andrea Pinamonti.



CONTATTI CONTINUI - I rapporti tra la società del presidente Corsi e l'Inter sono ottimi, qualche giorno fa c'è stato un incontro nella sede nerazzurra proprio per parlare della punta classe '99. Che dopo una stagione da quarta punta alle spalle di Lukaku, Lautaro e Sanchez ora è in partenza per cercare fiducia e minutaglie utili a continuare il suo percorso di crescita.



NODO INGAGGIO - L'ostacolo principale all'arrivo dell'Arciere di Cles, come era soprannominato nel settore giovanile interista, è legato all'ingaggio da oltre due milioni di euro che attualmente percepisce dall'Inter. La società nerazzurra dovrà contribuire al pagamento dello stipendio, l'Empoli punta a definire l'intesa nel giro di qualche giorno. Dopo Cutrone, il club toscano non vuole fermarsi: punta a un attacco tutto azzurro.