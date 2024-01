Empoli, Shpendi verso la Serie B: si lavora a un scambio con il Como

L'Empoli prepara uno scambio di attaccanti con il Como. Come riportato da Sky, il club toscano ha messo nel mirino Alberto Cerri, centravanti comasco che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. A fare il percorso inverso sarà invece Stiven Shpendi, giovane attaccante della squadra di Andreazzoli, che va verso la Serie B, con il Como pronto ad accoglierlo in prestito secco.