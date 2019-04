Non arrivano buone notizie per l'Empoli in vista della delicata sfida di sabato contro la Spal, infatti nella giornata di ieri, Luca Antonelli non si è allenato con la squadra: gli esami effettuati al difensore hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Diego Farias invece è alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro, si è limitato alle terapie del caso.