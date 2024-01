Empoli su Cerri: Caputo e Shpendi richiesti in Serie B

L'Empoli porta avanti la trattativa per il centravanti del Como, Alberto Cerri (classe 1996 ex Juventus e Cagliari).



In uscita due attaccanti sono richiesti in Serie B: il giovane Shpendi dalla Feralpisalò (dove il difensore Camporese può tornare al Cosenza) e l'esperto Ciccio Caputo dal Pisa, dove i centrocampisti Nagy e Tourè sono richiesti rispettivamente da Catanzaro e Spezia.