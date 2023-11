Dopo un inizio di stagione complicato a causa degli infortuni, Tommaso Baldanzi è costretto a fermarsi nuovamente per un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra. Di seguito il comunicato del club:



IL COMUNICATO - "Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21.".