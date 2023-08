Tegola per l'Empoli che perde per infortunio Elia Caprile. Il portiere ex-Bari arrivato in estate per sostituire Vicario si è infrotunato alla caviglia e, come riportato da Pianeta Empoli il danno non è di quelli lievi con un periodo di stop che si prospetta di non meno di due mesi. Perisan prenderà momentaneamente il suo posto, ma non è escluso un ricorso al mercato dei portieri.