Empoli, tegola Caputo: le condizioni, quante partite salta e il sostituto contro il Verona

Tegola importante per l'Empoli in vista del match delle ore 18 contro l'Hellas. Secondo Sky Sport, infatti, il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli dovrà rinunciare all'ultimo minuto a Ciccio Caputo per un problema alla caviglia che non gli permetterà di scendere in campo. Un'assenza che costringerà l'allenatore azzurro a ridisegnare il proprio attacco, con Cambiaghi che sarà quindi probabilmente affiancato da Gyasi con Baldanzi a sostegno nel 4-3-1-2.