(3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv sa Dazn e Sky) è una gara valevole per la 31esima giornata di campionato in Serie A. Stati di forma opposti per le due squadre: i toscani (in zona retrocessione con 25 punti) vengono da 4 sconfitte di fila contro Cagliari, Milan, Bologna e Inter; i granata (noni in classifica a quota 44) sono reduci da una striscia di 4 risultati utili consecutivi grazie ai pareggi con Fiorentina e Napoli e alle vittorie su Udinese e Monza subendo un solo gol.Juric deve ancora fare a meno degli infortunati Djidji, Schuurs, Gineitis e Ilic.sulla fascia sinistra. L'ex di turno(altro ex) in attacco e a centrocampo Bastoni a Maleh. Assenti Berisha (altro ex), Ebuehi, Ismajli e Grassi. Quest'ultimo è diffidato, così come Gyasi (altro ex) da una parte, Lovato e Ricci (altro ex) dall'altra. Arbitra Massa, assistito da Mokhtar e Bahri con Cosso quarto uomo, Di Paolo e Abisso al Var. Nel prossimo turno sabato 13 aprile il Torino gioca in casa il derby con la Juventus, mentre l'Empoli è impegnato in uno scontro diretto per la salvezza sul campo del Lecce.