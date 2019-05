A due giornate dalla fine del campionato il Torino è ancora in piena corsa per la qualificazione a una coppa europea: nonostante il settimo posto sia stato reso vano dalla vittoria della Lazio nella finale di Coppa Italia per qualificazione all'Europa League, i tifosi granata credono nella possibilità di raggiungere il sesto posto e, per questo, domenica a Empoli è prevista una (ovviamente pacifica) invasione.



Al Castellani ci sarà una cospicua macchia di tifosi granata, come è già successo tante altre volte in questo campionato in molti altri stadi: potrebbe essere questa l'arma in più per la squadra di Walter Mazzarri.