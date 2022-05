Ecco gli episodi da moviola di Empoli-Torino:



Empoli – Torino domenica ore 15.00

Cosso

Palermo – D’ascanio

Iv: Marchetti

Var: Pezzuto

Avar: Nasca



Primo tempo



29' - Lukic ammonito protesta in maniera vibrante, graziato da Cosso che non procede al secondo giallo.



28' - Pellegri giù sul pressing di Luperto, il contatto non è sufficiente a indurre l'arbitro a fischiare.