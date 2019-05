Nel corso della premiazione del Memorial Nicolò Galli, è intervenuto il centrocampista classe 2000 dell'Empoli Hamed Traoré. Ecco le sue parole riportate da firenzeviola.it: "La salvezza? Un miracolo ci può stare, noi ci crediamo molto. L'Inter è una squadra forte ma siamo consapevoli dei nostri mezzi, giocheremo come abbiamo sempre fatto poi vediamo come andrà. Noi siamo pronti. Il mio futuro? Non ci penso, dopo l'Inter si deciderà cosa fare la prossima stagione. Il rischio di mandare la Fiorentina in B? Non so. Ognuno ha la sua partita, io penso solo all'Empoli: ho un contratto fino al 2022". Il calciatore ivoriano aveva praticamente raggiunto un accordo con i viola nei mesi scorsi, salvo poi dei contrattempi che hanno stoppato l'affare.