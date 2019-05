Hamed Traoré, centrocampista dell'Empoli, parla a margine del 18esimo Memorial Niccolò Galli in vista della sfida con l'Inter: "Con il Torino è stata una bella vittoria. Ci tenevamo tanto, abbiamo lavorato bene. Salvezza? Abbiamo attraversato un momento difficile, ma ci abbiamo sempre creduto. Ora abbiamo un' ultima partita, un miracolo ci può stare. L'Inter è forte, ma crediamo nei nostri mezzi. Giocheremo come al nostro solito, poi si vedrà. Futuro? Io penso solo all'Empoli, con cui ho un contratto fino al 2022. Non penso a dove giocherò , dopo l'Inter si deciderà cosa fare la prossima stagione".