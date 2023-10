Empoli-Udinese (venerdì 6 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida per la salvezza al penultimo posto in classifica con 3 punti, uno in meno degli ospiti.



LE ULTIME - Andreazzoli deve ancora fare a meno degli indisponibili Bereszynski, Pezzella e Maldini. Dall'altra parte Sottil non può contare sullo squalificato Lovric oltre agli infortunati Semedo, Masina, Davis, Ehizibue, Brenner, Ebosse e Deulofeu.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.