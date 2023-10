Ad assistere al match tra Empoli e Udinese, sugli spalti del Castellani, si registra la presenza del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Una presenza che non passa sicuramente inosservata visto il forte interesse mostrato dal club viola per il giovane fantasista Tommaso Baldanzi, che piace però a molti club. Dopo il colpo Parisi, quest'estate, forse Italiano sta, quindi, guardando nuovamente in casa azzurra.