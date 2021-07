Tramite un comunicato ufficiale, l'Empoli ha annunciato l'arrivo di Guglielmo Vicario: ". Guglielmo Vicario è un portiere italiano nato a Udine il 7 ottobre 1996. Cresciuto tra Donatello, Bearzi, Comor Calcio e Ancona Udine, nel 2013 entra nel settore giovanile dell’Udinese. Gioca poi con il Fontanafredda, in Serie D, poi nel Venezia, vincendo da titolare il campionato di D. Resta in arancioneroverde fino all’estate del 2019, quando viene acquistato dal Cagliari che lo cede in prestito al Perugia, in B. nell’ultimo campionato ha giocato con la maglia del Cagliari, esordendo in A contro l’Inter". Nella foto, il giocatore in compagnia degli agenti Giuffrida e Alessandro Servi​.