L'Empoli ha sempre respinto ogni interessamento per, e ora ha annunciato il rinnovo del terzino classe 2000. A confermarlo è una nota ufficiale del club: "Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Fabiano Parisi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025". Il terzino piace a Lazio e Napoli, ma l'Empoli non ha mai pensato a una sua cessione.