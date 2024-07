Getty Images

Empoli, UFFICIALE il rinnovo di un centrocampista

28 minuti fa



Alberto Grassi ha prolungato il suo contratto con l'Empoli per altri due anni. A comunicarlo è stato proprio il club toscano con una nota sul sito ufficiale della società: "Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alberto Grassi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione"