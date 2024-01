Empoli, UFFICIALE il ritorno di Niang in Serie A: i dettagli e il ruolo nell'attacco di Nicola

Mbaye Niang, attaccante franco-senegalese ex Milan e Genoa, è tornato in Italia: a riportarlo in Serie A è l'Empoli del tecnico Davide Nicola, in cerca di rinforzi per il proprio attacco e per una corsa salvezza che si è fatta meno in salita dopo gli ultimi risultati positivi. Il classe 1994 arriva dall'Adana Demirspor, dove giocava assieme a Mario Balotelli, e ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.



COME CAMBIA L'ATTACCO - In un reparto che ha acquisito anche i centimetri di Alberto Cerri, prelevato dal Como in Serie B, Niang potrebbe consentire da ala il passaggio al tridente offensivo oppure agire da seconda punta, in entrambi i casi facendo concorrenza a Nicolò Cambiaghi. Non sembra in pericolo, sempre che rimanga a Empoli, la posizione di trequartista o di esterno dalla parte opposta di Tommaso Baldanzi, grande obiettivo della Roma, così come saldo al suo posto di mezzala o centrocampista d'assalto Szymon Zurkowski.