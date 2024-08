Empoli, UFFICIALE l'addio di Caputo

22 minuti fa



Il tempo dei saluti è arrivato: il classe 1987 Francesco Caputo lascia l’Empoli. Una forte concorrenza in fase offensiva e la necessità di puntare sui giovani, ha portato la società a confrontarsi con l’attaccante ex Bari, il quale ha accettato la situazione: probabile ora un futuro in Serie B.