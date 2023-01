L'Empoli si rinforza con un nuovo innesto per il settore giovanile. Si tratta di Vincenzo Lettieri, attaccante classe 2006 in arrivo dal Gozzano. Ad annunciare la chiusura dell'affare è lo stesso club di provenienza, che su Facebook scrive: "È la volta di Lettieri, lasciare il D’Albertas per raggiungere uno dei Club di Serie A.

Ieri in tarda serata si è concluso il trasferimento dell’attaccante classe 2006, da oggi è ufficialmente un tesserato dell’ Empoli FC".