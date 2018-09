Empoli FC comunica che l´atleta Manuel Pasqual, in seguito ad un trauma oculare subito in allenamento, non risulta disponibile per la gara odierna: saranno eseguiti accertamenti del caso nei prossimi giorni. Contestualmente l´atleta Leonardo Capezzi è stato sottoposto ad un lavoro specifico di forza e non prenderà parte alla sfida di questa sera contro l´Arezzo.