Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il @Palermofficial per la cessione a titolo temporaneo, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson pic.twitter.com/knzrsjpa7V — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 28, 2023

hanno ufficializzato il passaggio in prestito ai rosanero con diritto che si può trasformare in obbligo al raggiungimento della promozione in Serie A del centrocampista LiamIl Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall’Empoli F.C. le prestazioni sportive di Liam Henderson. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 53, si trasferisce con la formula del prestito con opzione ed obbligo di riscatto condizionato. A Liam il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.