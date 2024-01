Empoli: un centrocampista nel mirino dell'Anversa

Come si apprende dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista rumeno Razvan Marin ora all’ Empoli , ma di proprietà del Cagliari sarebbe un idea concreta per rinforzare la mediana dei campioni di Belgio dell’Anversa.



IL PUNTO- Il centrocampista rumeno classe 1997 non è indispensabile per i toscani avendo giocato 18 partite(la metà da titolare) senza segnare un gol e senza fornire un assist. Spesso gli è stato preferito Grassi davanti la difesa mentre l’arrivo di Zurkowski, visto anche l’impatto del polacco con 4 gol in 3 partite, gli dovrebbe levare ulteriore minutaggio anche come mezzala. Anche perché per caratteristiche tecniche il rumeno è più un calciatore di fraseggio e viste le difficoltà nel segnare dell’ Empoli (solamente 15 gol) nel 3-5-2 di Nicola potrebbero essere più utili mezzali di inserimento. Il calciatore quindi potrebbe far ritorno in Belgio, dove dal 2017 al 2019 ha vestito la maglia dello Standard Liegi con cui ha disputato 64 partite e segnato 9 reti.