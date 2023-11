Non è stato un inizio di stagione facile per Tommaso Baldanzi, fermato soprattutto da problemi fisici che non lo stanno facendo giocare con continuità nell’Empoli. Il classe 2003 però rimane un uomo mercato già per gennaio, piace a diversi club ma a muoversi concretamente, finora, è stata la Fiorentina prendendo informazioni sulla sua valutazione.