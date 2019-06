In casa Empoli è partita la caccia al dopo Francesco Caputo, diretto al Sassuolo. Come riporta Pianetaempoli.it, uno dei nomi più caldi seguiti dal club toscano è quello di Massimo Coda, classe ‘88, del Benevento che potrebbe così ritrovare Bucchi con cui ha lavorato nell’ultima stagione in Campania. Il calciatore, reduce da 25 reti in 58 presenze coi giallorossi, viene valutato circa 2 milioni di euro dai sanniti. Una cifra alla portata dell’Empoli.