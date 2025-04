Empoli, uno striscione per la piccola Greta: "Il tuo sorriso non verrà dimenticato"

Getty Images

Un lungo messaggio, applausi infiniti e un mazzo di fiori per ricordare la Greta, la bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi a Vinci a causa di una brutta malattia. Prima della partita col Venezia, finita 2-2 al Castellani,Greta era una grande tifosa dell’Empoli, seguendo la passione del fratello e di tutta la famiglia. In settimana,: un primo piano con la maglia azzurra, in ricordo della piccola volata in cielo troppo presto.

L’Empoli ha giocato con ilsia in ricordo della piccola Greta che di Giulio Drago, primo storico portiere della prima stagione in Serie A scomparso nei giorni scorsi.