Empoli, Vasquez verso il Palermo? C'è l'accordo con Audero e in attacco occhi su Shomurodov

I toscani, attualmente 13esimi in classifica con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione, stanno valutando quali rinforzi adottare per centrare l’obiettivo stagionale nel più breve e sereno tempo possibile, ovvero la salvezza., come riporta Sky Sport,della Roma. L’attaccante uzbeko, che ha segnato una rete in sette presenze stagionali in Serie A, potrebbe salutare la Capitale e accasarsi in Toscana, dove gli azzurri sono alla ricerca di un centravanti che possa sostituire numericamente Pellegri, gravemente infortunatosi di recente.

Oltre al reparto offensivo, occhi puntati sulle dinamiche tra i pali., secondo Sky Sport,del Como. L’ex Sampdoria è stato ormai superato nelle gerarchie da Pepe Reina e l’arrivo di Butez può chiudergli ancora di più lo spazio per una maglia da titolare. Contattato direttamente da D’Aversa,, ma ci sarà da delineare e da capire come risolvere il nodo legato all’ingaggio che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro lordi.(in prestito con diritto di riscatto dal Milan), alla ricerca di rinforzi importanti per la Serie B. Qualora non si arrivi ad Audero, l’Empoli pensa anche a Terracciano della Fiorentina.