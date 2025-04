Empoli-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 20 aprile con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la 33ª giornata di campionato in Serie A, la quattordicesima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno soltanto 5 alla fine. Grazie all'ultima vittoria per 1-0 contro il Monza, gli ospiti hanno agganciato a quota 24 punti in classifica i padroni di casa, sconfitti 3-0 a Napoli.Arbitra Massa, assistito da Passeri e Costanzo con Santoro quarto uomo, Mariani e Marini al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Henderson e Cacace da una parte, Idzes e Kike Perez dall'altra. Nel prossimo turno per l'Empoli c'è il derby toscano sul campo della Fiorentina, mentre il Venezia gioca in casa col Milan.

Partita: Empoli-Venezia.Data: domenica 20 aprile 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace, Esposito. All. D'Aversa.(3-5-2): Radu; Sverko, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Gytkjaer, Oristanio. All. Di Francesco.

- D'Aversa non può contare su Anjorin, Ismajli, Kouamé, Pellegri, Sazonov, Haas, Maleh e Zurkowski. Di Francesco deve fare a meno degli infortunati Stankovic, Schingtienne, Sagrado e Svoboda oltre allo squalificato Fila.- Empoli-Venezia è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca di Empoli-Venezia è affidata a Orazio Accomando.