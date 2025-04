Getty Images

Empoli-Venezia, la MOVIOLA LIVE: giallo per Marcandalli, D’Aversa chiede il rosso

39 minuti fa



Match che apre la domenica del 33esimo turno, Empoli e Venezia scendono in campo in una gara fondamentale per la zona salvezza. Ad arbitrarla c'è uno dei fischietti più importanti del nostro calcio, Davide Massa. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



EMPOLI – VENEZIA h.15.00



MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI



46’ - Colombo si lancia verso la porta, Mercandalli lo butta giù: punizione e giallo, proteste dei toscani che chiedevano un rosso. Per Massa non ci sono gli estremi per l’espulsione a causa della presenza di Ellertsson