Messa alle spalle la sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo per la terza giornata di campionato: ad aprire questo turno è la sfida delle 15 tra Empoli e Venezia. La squadra di Andreazzoli arriva da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite, prima della pausa per le gare di qualificazione al Mondiale aveva vinto a sorpresa contro la Juventus grazie a un gol di Mancuso. Al Castellani arriva un Venezia ancora fermo a 0 punti con due ko nelle prime due giornate, ma soprattutto senza aver ancora mai segnato in campionato.



LE SCELTE - Senza Fiamozzi e Parisi infortunati, Andreazzoli conferma Marchizza a sinistra e al centro della difesa Luperto ha vinto il ballottaggio con Romagnoli; aspettando l'inserimento completo di Tonelli. Bandinelli, Ricci e Haas sono i tre in mezzo al campo, con quest'ultimo preferito all'ex Parma Stulac. Davanti ci sono ancora Cutrone e Mancuso con Bajrami sulla trequarti. Zanetti prova a cambiare qualcosa per conquistare i primi punti in Serie A: a sinistra si affida a Schnegg spostando Ceccaroni al centro vicino a Caldara. Vacca, Busio e Fiordilino il terzetto di centrocampo. Henry al centro dell'attacco, Aramu e Johnsen ai lati. Panchina per Okereke e Forte, al quale è stato preferito ancora l'attaccante francese (QUI i motivi della scelta).



Empoli-Venezia, le formazioni ufficiali:



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All.: Andreazzoli.



VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Vacca, Busio, Fiordilino; Aramu, Henry, Johnsen. All.: Zanetti.